Valbiotis: le titre dévisse, fin de l'accord avec Nestlé

(CercleFinance.com) - Valbiotis chute lourdement mardi matin à la Bourse de Paris après avoir annoncé la fin de son contrat de licence et d'approvisionnement avec Nestlé.



Le laboratoire français va reprendre en conséquence l'ensemble des droits de Totum.63, son complément alimentaire végétal dédié à la prise en charge du prédiabète et des stades précoces du diabète de type 2.



'L'arrêt de cet accord est évidemment une vraie surprise alors que Nestlé Health Science avait supporté les coûts de développement et que Totum.63 était prêt à être commercialisé dès cette fin d'année', réagissent les analystes d'Oddo BHF.



Le bureau d'études indique avoir dégradé dans la foulée sa recommandation sur le titre, ramenée à 'neutre' contre 'surperformance' jusqu'ici.



'Cette rupture avec un acteur majeur de la nutrition n'est pas liée à Totum.63 ou aux relations avec Valbiotis, mais à un revirement stratégique chez Nestlé Health Science avec une redéfinition des priorités du groupe après avoir connu des difficultés en 2023', tempèrent de leur côté les équipes d'Invest Securities.



'Symbole de ces difficultés, Nestlé avait nommé un nouveau directeur de la franchise Health Science en septembre 2023', rappelle la société de Bourse.



Avec une trésorerie de 25 millions d'euros à fin 2023, Valbiotis se dit d'ailleurs prêt pour un lancement en France en direct de son produit dès le premier semestre 2025.



Reste que le marché sanctionnait ce matin les incertitudes entourant une commercialisation à l'international, qui va devoir passer par le soutien d'un partenaire.



A 10h45, le titre du laboratoire française chutait de plus de 45%, accusant de loin la plus forte baisse de toute la Bourse de Paris.





