Valbiotis: le DAF rejoint le directoire

(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce la nomination de Frédéric Pelong, directeur administratif et financier depuis le 1er juin dernier, en tant que membre du directoire de la société de R&D, afin de l'accompagner dans son changement de dimension.



Frédéric Pelong apporte à Valbiotis son expérience en finance, acquise depuis plus de vingt ans au sein d'ETI et de grands groupes internationaux abritant des marques à forte notoriété, notamment comme DAF du Groupe Christofle et plus récemment d'Audika.





