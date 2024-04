Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valbiotis: lancement en mai de Valbiotis PRO Cholestérol information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 11:57









(CercleFinance.com) - Valbiotis s'adjuge 8% après l'annonce du lancement en France dès le mois de mai, conformément au calendrier, de Valbiotis PRO Cholestérol, son complément alimentaire composé de Lipidrive, pour la prise en charge de l'hypercholestérolémie légère à modérée.



Le produit sera conseillé par les médecins généralistes à leurs patients, qui pourront se le procurer auprès de leur pharmacie. En parallèle, pour permettre un accès élargi aux patients, il sera disponible sur le site e-commerce dédié de la société.



Une équipe interne de 16 attachés à la promotion médicale (APM) expérimentés sera déployée. La première production industrielle de Valbiotis PRO Cholestérol a été finalisée et Valbiotis a contractualisé la logistique avec un partenaire de premier plan.





Valeurs associées VALBIOTIS Euronext Paris +7.59%