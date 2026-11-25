Valbiotis annonce le lancement commercial de ses produits en Chine sous la marque Laviela, via la plateforme de commerce électronique Tmall Global, avant un déploiement sur Douyin. Conforme au calendrier annoncé, cette offensive concrétise l'accord signé en novembre 2025 avec le groupe chinois Aika.

La commercialisation est assurée par une coentreprise détenue à 49 % par Valbiotis et à 51 % par Aika. Les deux partenaires ambitionnent de faire de Laviela une marque de référence de la santé cardiométabolique en Asie.

Entièrement financée par Aika à hauteur de 5 millions d'euros, la structure ne nécessite aucun apport en numéraire du laboratoire français. Fournisseur exclusif de la coentreprise, Valbiotis bénéficiera de trois leviers de création de valeur : la vente de ses produits, sa quote-part de 49 % des résultats et les éventuels dividendes.