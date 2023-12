Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valbiotis: l'augmentation de capital bouclée avec succès information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 12:24









(CercleFinance.com) - Valbiotis a annoncé vendredi le succès de son augmentation de capital de 15 millions d'euros visant à lui permettre d'accélérer la commercialisation de son offre de compléments alimentaires.



Dans un communiqué, le groupe basé à La Rochelle rappelle que l'opération était d'ores et déjà sécurisée par des engagements au titre de la garantie pour un montant total de 11,6 millions d'euros.



La demande de souscription s'est, elle, élevée à 7,9 millions d'euros, dont une demande de plus 3,9 millions d'euros émanant des actionnaires existants, de 3,5 millions dans le cadre du placement global et de 500.000 euros dans le cadre de l'offre au public.



Cette levée de fonds vise à assurer sa montée en puissance et permettre l'autofinancement de sa croissance, en maintenant son attention sur les compléments alimentaires 100% végétaux.



Le groupe compte notamment préparer la commercialisation de Totum.63 (prise en charge du prédiabète) aux côtés de Nestlé Health Science et initier la commercialisation en direct d'autres produits en France dont Totum.070 (réduction du cholestérol).



En Bourse, le titre affiche un gain de plus de 31% cette année.





