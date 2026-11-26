VALBIOTIS invite les actionnaires individuels à un webinaire - Rendez-vous le jeudi 10 décembre à 18h
À l’occasion du démarrage commercial de Valbiotis en Chine, Sébastien PELTIER, Président et
co-fondateur, et Stanislas SORDET, Directeur administratif et financier et membre du Directoire, sont
heureux de convier les actionnaires individuels à un Webinaire.
Vous pouvez leur poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: valbiotis@seitoseiactifin.
com, ou en direct lors du webinaire qui débutera à 18h, le jeudi 10 décembre.
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