Valbiotis : gagne 3%, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - L'action Valbiotis gagne près de 3% à Paris alors que ce matin, Invest Securities relevait son objectif de cours à 13,7E (contre 12,3E) et confirmait son conseil d'achat sur le titre. Le broker a profité du BioMed Event pour réaliser un point avec le management sur le déroulement des projets, le newsflow à venir et l'horizon de trésorerie. ' Nous ressortons globalement convaincus sur la faculté du groupe à respecter les délais de son calendrier clinique en dépit de la situation épidémique dégradée et sur le positionnement différenciant du pipeline sur le marché des compléments alimentaires ' indique Invest Securities. ' Après une année 2020 marquée par l'accord fondateur avec NHS, 2021 sera une année de consolidation avec l'initiation de 2 phases II et la finalisation probable du recrutement de REVERSE-IT ' rajoute le bureau d'études.

Valeurs associées VALBIOTIS Euronext Paris +0.87%