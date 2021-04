Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valbiotis : gagne 2%, succès de l'augmentation de capital Cercle Finance • 16/04/2021 à 11:54









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% après l'annonce du succès de son augmentation de capital. Le groupe a annoncé hier le succès d'un placement privé avec un montant brut levé de 15 ME alors qu'il anticipait initialement 12 ME. ' L'opération s'est effectuée à un prix de 7,80E correspondant à une décote de -5,1% par rapport au cours de clôture du 13/04 pour une dilution totale de -20%. Grâce à cette AK, la société dispose des moyens suffisants, hors potentiels nouveaux accords commerciaux ou versements de NHS sur Totum-63, pour financer son développement clinique jusqu'au S1 24 (vs S1 22 préc.) ' indique Invest Securities. Le bureau d'analyses abaisse son objectif de cours à 14,1E (contre 15,8E) afin d'intégrer l'impact dilutif de l'augmentation de capital privée. Avec un potentiel de +80%, Invest Securities réitère son opinion à l'achat.

Valeurs associées VALBIOTIS Euronext Paris +0.38%