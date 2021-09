Valbiotis : fin du recrutement de l'étude clinique de phase II Heart

(AOF) - Valbiotis a achevé le recrutement des 120 volontaires de l'étude clinique de phase II Heart au début du mois de septembre 2021, conformément au calendrier annoncé par l'entreprise. En ligne avec son plan de développement, Valbiotis confirme que les résultats de l'étude Heart seront disponibles au deuxième trimestre 2022. Cette étude évalue l'efficacité de Totumo070 chez 120 personnes avec une hypercholestérolémie légère à modérée, non traitée.

Le critère principal de l'étude est la réduction du taux sanguin de LDL-cholestérol, un facteur de risque des maladies cardiovasculaires et principal facteur de risque de l'athérosclérose.

Cette étude est une étape clé du développement de Totumo070 et de la stratégie de commercialisation sur le marché des produits non-médicamenteux contre l'hypercholestérolémie, estimé à 1,2 milliard d'euros en Europe et aux États-Unis.

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.