Valbiotis en phase de présenter ses résultats précliniques contre les maladies du foie gras

(AOF) - Valbiotis, entreprise de recherche et développement engagée dans l'innovation scientifique, présentera les résultats précliniques significatifs de sa substance active TOTUM 448 substance active non médicamenteuse, basée sur le végétal, contre les atteintes métaboliques du foie, ou maladies du foie gras (NAFL et NASH) au congrès annuel de l’American Association for the Study (AASLD) du 4 au 8 novembre 2022. Ces résultats démontrent l’efficacité de TOTUM 448 dès les premiers stades de ces maladies, sur la stéatose, l’inflammation et la fibrose hépatiques.

Les deux études présentées ont été réalisées par les équipes de Valbiotis, dans son centre de R&D de Riom (Puy-de-Dôme) en collaboration avec les Hospices Civils de Lyon et par les équipes de l'Université de Leiden (Pays-Bas).

Pascal Sirvent, directeur de la Discovery, de la recherche préclinique et translationnelle, et membre du directoire de Valbiotis a déclaré : " Les excellents résultats qui seront présentés récompensent un travail approfondi de conception, de perfectionnement et de tests exigeants de TOTUM 448, une substance active innovante, basée sur les plantes. TOTUM 448 est le fruit de notre expertise combinée du végétal et des maladies métaboliques, et a été spécifiquement conçue pour les atteintes métaboliques du foie, ou maladies du foie gras comme la NASH. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.