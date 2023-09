Valbiotis en nette hausse après le succès de son Totum 63 contre le diabète

(AOF) - Valbiotis (+10,23% à 4,32 euros) est en forte hausse après avoir publié les résultats complets de l’étude de Phase II/III Reverse-IT, saluant l’ « efficacité remarquable » de son produit végétal Totum 63 contre le prédiabète et les stades précoces du diabète de type 2, « une première pour une substance active non-médicamenteuse ». Le produit « réduit la glycémie à jeun après 6 mois versus placebo, en 3 prises par jour comme en 2 prises par jour, le schéma optimal pour la commercialisation et l’observance des patients en vie réelle ».

" Une substance active végétale et non-médicamenteuse réduit l'hémoglobine glyquée et la glycémie à jeun avec des valeurs au moins comparables à certains médicaments, comme la metformine, dans une population similaire " commente Sébastien Peltier, co-fondateur et Président du Comité Exécutif de Valbiotis. Il souligne " la très grande réussite, conjointe, de (son) partenariat avec Nestlé Health Science " avec qui il a " un contrat de licence exclusive et mondiale " sur Totum 63

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.