Communiqué de presse VALBIOTIS



Valbiotis démarre ses ventes en Chine avec Laviela®, sa marque dédiée à l’Asie



Un lancement conforme au calendrier annoncé avec le groupe Aika



• Début des ventes en Chine : lancement de trois références Laviela® sur Tmall Global (groupe Alibaba), mises en ligne au fil des prochains jours ; Douyin, le TikTok chinois, suivra ;

• Création de Laviela®, marque dédiée aux marchés asiatiques, qui porte l’expertise scientifique de Valbiotis et développera des produits adaptés aux besoins locaux ; prix public de 570 yuans (CNY) la boîte (environ 75 €), hors remises ;

• Une coentreprise financée par Aika : Hangzhou Valbiotis Life Health Technology Co. Ltd., détenue à 49 % par Valbiotis, en contrepartie de ses licences et sans aucun apport en

numéraire, et à 51 % par Aika, qui la finance et pilote la commercialisation ;

• Prochaines étapes : lancement de Laviela® Steadrive® (Foie) début 2027, puis ouverture progressive de la distribution classique, avec trois produits déjà enregistrés à Hong Kong et à Singapour.