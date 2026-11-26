Début des ventes aux consommateurs en Chine
Faisant suite aux deux premières commandes de sa filiale chinoise, pour un total de 50 000 unités (cf. commentaire du 3 novembre), Valbiotis annonce le lancement des ventes aux consommateurs, via les plateformes de e-commerce Tmall Global (plateforme de cross-border e-commerce du groupe Alibaba) et Douyin (TikTok chinois), de trois produits de sa gamme ValbiotisPRO® (santé métabolique, cardio-circulation et cholestérol). Le quatrième produit de la gamme, dédié à la santé hépatique, sera commercialisé début 2027.
Commercialisée sous la marque LAVIELA®, marque spécifiquement dédiée aux marchés asiatiques, la gamme ValbiotisPRO® bénéficie d’un positionnement haut de gamme, en lien avec la qualité de la R&D et l’origine française des produits, ce qui lui permet d’afficher des prix de vente significativement supérieurs à ceux pratiqués en France, avec un prix consommateur d’environ 75€ pour 90 gélules (vs 24€ en France).
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