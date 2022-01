Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valbiotis: dans le vert après un point sur son newsflow 2022 information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 13:09









(CercleFinance.com) - Valbiotis gagne 2% après une communication de son newsflow 2022 qui 's'annonce déterminant avec des résultats cliniques majeurs sur TOTUM-63 et TOTUM-070', selon Invest Securities qui reste à 'achat' avec un objectif de cours abaissé de 14 à 13,3 euros.



La société biopharmaceutique précise que son calendrier va connaître une forte accélération en 2022, avec plusieurs résultats d'études cliniques attendus dans l'année pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires.



Invest Securities note un léger décalage sur l'étude REVERSE-IT évaluant TOTUM-63 dans le prédiabète avec des résultats de phase II/III repoussés au dernier trimestre 2022, mais pense que 'ce contretemps ne devrait pas entraîner de surcoûts significatifs'.





