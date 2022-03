Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valbiotis: changement de directeur administratif & financier information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 18:13









(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce le départ de son directeur administratif et financier et membre du directoire, Jocelyn Pineau, à compter du 30 juin.



'Jusqu'à cette date, Jocelyn Pineau continuera à exercer son mandat social et à assurer ses fonctions opérationnelles. Il assurera également la transition avec son successeur', assure Valbiotis.



La société précise que la recherche d'un nouveau directeur administratif et financier a d'ores et déjà été lancée afin d'accompagner les rendez-vous importants déjà programmés pour les prochains mois, avec, en particulier, plusieurs résultats cliniques attendus cette année qui devraient ouvrir la voie à de futures commercialisations.







Valeurs associées VALBIOTIS Euronext Paris +3.65%