Valbiotis commence à vendre ses compléments alimentaires en Chine sur le site d'Alibaba. Deux bureaux d'analyse, TP ICAP et Portzamparc, voient ce lancement d'un bon oeil. Encore faut-il que les clients chinois soient au rendez-vous.

Annoncé hier, ce lancement concerne trois produits de la marque Laviela, créée pour le marché asiatique. Ils seront mis en ligne progressivement sur Tmall Global, la plateforme d'Alibaba dédiée aux produits importés, avant d'arriver sur Douyin, la version chinoise de TikTok.

Un prix haut de gamme

La boîte de 90 gélules est proposée à 570 yuans, soit environ 75 euros hors remises. TP ICAP Midcap souligne que des produits comparables se vendent autour de 20 euros en France. "Ce positionnement nous semble très premium", écrit aujourd'hui son analyste Corentin Marty.

Le prix affiché est celui de la société commune qui vend les produits en Chine. Valbiotis lui fournit les compléments avec une marge et détient 49% de son capital. Son partenaire chinois Aika a apporté les 5 millions d'euros qui financent la structure.

Les prochaines commandes feront office de test

"Ce n'est pas une surprise mais c'est positif, le calendrier est tenu", résume de son côté Mohamed Kaabouni, analyste chez Portzamparc. Aucun chiffre de vente aux consommateurs n'a été communiqué pour le moment. La vitesse à laquelle la société commune repassera commande donnera une première indication sur la demande.

En Bourse, TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à l'achat et son objectif de 1,30 euro. Portzamparc recommande également d'acheter l'action et vise 1,40 euro. Les deux objectifs représentent des hausses théoriques de 132% et 150% par rapport au cours de clôture de mercredi, à 0,56 euro.

Le titre bénéficie déjà de ce lancement. A 15h50 ce jeudi, il gagnait 12,32%, à 0,6290 euro.