Valbiotis: augmentation de capital de 15 ME

(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et mise en oeuvre d'un délai de priorité au profit des actionnaires actuels

d'un montant de 15 ME par l'émission de 3 363 229 Actions Nouvelles au prix unitaire de 4,46 E.



Ce prix représente une décote faciale de 20,1% par rapport au cours de clôture du 8 décembre 2023 (5,58 E), et une décote de 16,5% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 5 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Directoire (5,34 E).



'L'entreprise lance une augmentation de capital qui vise à assurer sa montée en puissance et permettre l'autofinancement de sa croissance, en maintenant le focus sur ses activités actuelles', a commenté Sébastien Peltier, président du directoire et co-fondateur de Valbiotis.



'Valbiotis espère susciter l'adhésion d'un large éventail d'investisseurs et ambitionne de devenir un acteur majeur européen du complément alimentaire 100% végétal', a-t-il ajouté.



Le titre cède près de 14% ce matin, soit la plus forte baisse du marché parisien.







