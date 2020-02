Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valbiotis : annonce un partenariat avec Nestlé Health Science Cercle Finance • 05/02/2020 à 17:47









(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce ce soir la signature d'un partenariat stratégique global avec Nestlé Health Science, portant sur le développement et la commercialisation de TOTUM-63, substance active issue du végétal ayant cliniquement démontré des bénéfices métaboliques chez les prédiabétiques. '[Ce partenariat] garantit le financement des dernières phases de développement clinique de TOTUM-63 jusqu'à l'obtention des allégations de santé auprès des autorités américaines et européennes', indique Valbiotis. L'accord comprend un paiement initial de 5 millions de francs suisses, des paiements d'étapes pouvant atteindre 66 millions de francs suisses et des royalties progressives sur les ventes nettes. Il comprend également l'approvisionnement de Nestlé Health Science en TOTUM-63 par Valbiotis.

