Valbiotis annonce la fin du recrutement de l'étude clinique de Phase II HEART

(AOF) - Valbiotis a achevé le recrutement des 120 volontaires de l'étude clinique de Phase II HEART au début de ce mois, conformément au calendrier annoncé précédemment. En ligne avec son plan de développement, Valbiotis confirme que les résultats de cette étude seront disponibles au deuxième trimestre 2022. L'étude clinique HEART, multicentrique, internationale, randomisée et contrôlée contre placebo, en double aveugle, inclut 120 personnes présentant une hypercholestérolémie modérée non traitée, comprise entre 130 et 190 mg/dL.

Les participants sont répartis en 2 bras équivalents de 60 personnes, supplémentées pendant 6 mois par TOTUMo070 ou par un placebo. L'étude HEART a pour critère principal la réduction du taux sanguin de LDL-cholestérol, facteur de risque des maladies cardiovasculaires et notamment de l'athérosclérose, et comporte plusieurs objectifs secondaires d'intérêt.

" Nous terminons le recrutement de l'étude clinique HEART et sommes à la fois très satisfaits de l'avancement de cette étude et impatients d'en découvrir les résultats dans quelques mois. Le besoin médical est bien réel : selon l'OMS, près de 40% de la population mondiale adulte présente une hypercholestérolémie, un facteur de risque cardiovasculaire bien connu ", a commenté Murielle Cazaubiel, directrice du développement, des affaires médicales, réglementaires et industrielles et membre du directoire de Valbiotis.

