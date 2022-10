Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valbiotis: accélère sa stratégie de commercialisation information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 12:13









(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce l'accélération de sa stratégie de commercialisation, avec le développement d'un cycle visant à commercialiser ses 'substances actives innovantes' dans la réduction des facteurs de risque des maladies cardio-métaboliques.



'Notre nouvelle stratégie vise à accélérer la croissance de Valbiotis et à dynamiser ses capacités d'innovation grâce à deux leviers principaux : tout d'abord la signature de partenariats internationaux (globaux ou régionaux) avec des acteurs majeurs de la nutrition et de la santé, ensuite la commercialisation en propre sur le marché français', indique Sébastien Peltier, président du Directoire de Valbiotis.



'Ce double levier, créateur de valeur, placerait ainsi Valbiotis en capacité d'adresser rapidement le marché mondial du complément alimentaire estimé à 250 milliards d'euros en 2025, avec une croissance annuelle de 9,6%, dont 3,2 milliards pour la France', conclut le responsable.





