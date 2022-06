Vague de rachats à bon compte

A la Bourse de Paris, Saint-Gobain a rebondi de plus de 2,5% après avoir chuté de 4% hier. A contrario, Sanofi a cédé 1,2%, pénalisé par son statut de valeur défensive.

Les investisseurs restent attentifs à tout signal en provenance de la Fed et de la BCE. Demain d'ailleurs, l'audition au Congrès du président de la Fed, Jerome Powell, sera suivie avec la plus grande attention.

En réalité, cette embellie s'explique par des rachats à bon compte. Les investisseurs ont vu un bon point d'entrée sur des marchés qui viennent de traverser leur pire semaine depuis plus de deux ans.

(AOF) - Les marchés actions européens ont prolongé leur rebond dans le sillage de Wall Street. Le CAC 40 a gagné 0,75% à 5 964,66 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,58% à 3 490,02 points. Ce regain d'appétit pour le risque est partagé à Wall Street. Vers 17h30, le Dow Jones bondit de 1,8% et le Nasdaq, de 3,17%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.