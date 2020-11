Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vaccin antiCOVID-La commission européenne s'entend avec Moderna Reuters • 24/11/2020 à 12:54









(Actualisé avec contexte) BRUXELLES, 24 novembre (Reuters) - La Commission européenne a conclu un accord avec le laboratoire américain Moderna MRNA.O pour la fourniture de son vaccin contre le COVID-19, a annoncé mardi un responsable européen interrogé par Reuters. Le laboratoire a annoncé la semaine dernière que son candidat vaccin était efficace à 94,5%, sur la base de données provisoires issues d'essais cliniques avancés. La Commission, qui codirige les discussions avec les fabricants de vaccins au nom des Etats membres, avait annoncé en août la conclusion de négociations exploratoires avec Moderna en vue d'un contrat portant sur la fourniture de 80 millions de vaccins, avec une option d'achat pour 80 millions supplémentaires. L'accord devrait être formalisé dans les jours qui viennent. (Francesco Guarascio, version française Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +3.50%