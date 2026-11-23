La société nrovégienne Vaar Energi a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir les activités en amont de ConocoPhillips en Norvège, ainsi que les participations dans les infrastructures associées en Norvège et en Grande-Bretagne, pour une valeur d'entreprise de 4,43 milliards de dollars.

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