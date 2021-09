Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : accélère vers 27,6E, pourrait viser 29,5E information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 15:38









(CercleFinance.com) - Après une entame de séance prudente (contrairement au CAC40 en hausse de +1% dès l'ouverture) Véolia accélère vers 27,6E et prend la tête du CAC: le prochain objectif se situerait vers 29,5E, c'est à ce niveau que gravite la résistance oblique moyen terme unissant les précédents sommets du 28/04 et 02/09 (zénith annuel inscrit à 28,8E).

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +3.16%