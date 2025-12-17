UWM Holdings accepte de racheter Two Harbors Investment dans le cadre d'une opération de 1,3 milliard de dollars

UWM Holdings UWMC.N a déclaré mercredi qu'elle achèterait Two Harbors Investment TWO.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 1,3 milliard de dollars.