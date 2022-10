Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UV Germi: entouré après un contrat avec EPUR information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - UV Germi bondit de 17% après l'annonce par le spécialiste de la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV, d'un contrat avec EPUR, filiale de Veolia, visant à équiper les nouvelles 'Reut Box' de l'opérateur avec des systèmes de purification par UV.



Ces systèmes seront destinés à la réutilisation des eaux issues des stations d'épuration, les rendant suffisamment propres pour être utilisées pour l'irrigation agricole, le nettoyage urbain, l'arrosage d'espaces verts, de stades ou de golfs.



EPUR a demandé à UV Germi de lui livrer avant la fin de l'année 30 Skids, c'est-à-dire des équipements de purification UV prêts à l'emploi, un premier marché de 300.000 euros (prix tarif avant négociation) qui devrait ouvrir de nouvelles commandes selon la société.





Valeurs associées UV GERMI Euronext Paris +17.65%