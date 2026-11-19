UTI plonge après avoir annoncé une perte de 35 millions de dollars liée à ses investissements

** L'action d'Universal Technical Institute ( UTI.N ), prestataire de solutions de formation professionnelle, recule de 11,5 % à 19,60 dollars en pré-ouverture

** Basée à Phoenix, en Arizona, UTI prévoit une perte d’environ 35 millions de dollars liée à ses investissements dans de nouveaux campus, le lancement de programmes et l’extension de ses capacités dans les métiers spécialisés au cours de l’exercice 2027

** Lake Street Capital Markets abaisse son objectif de cours de 37 $ à 29 $, invoquant des risques liés à la mise en œuvre de ses investissements de croissance prévus; la société de courtage maintient toutefois sa recommandation « acheter »

** Les investisseurs patients pourraient être récompensés, car les investissements dans 12 nouveaux campus et 45 nouveaux programmes devraient stimuler la croissance du chiffre d’affaires et l’augmentation des marges jusqu’à l’exercice 2029, selon la société de courtage

** D’autres sociétés de courtage, B. Riley et Rosenblatt Securities, ont également abaissé leur objectif de cours sur UTI, le ramenant respectivement à 39 $ et 35 $, contre 45 $ auparavant

** Six des sept sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou une recommandation supérieure, tandis qu’une recommande de « conserver »; leur objectif de cours médian s’établit à 35 dollars

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 15,7 % depuis le début de l’année; sa capitalisation boursière s’élevait à 1,21 milliard de dollars