UTI Group: vers une augmentation de capital dilutive

(CercleFinance.com) - UTI Group s'apprête à signer la plus mauvaise performance du marché parisien vendredi après avoir conclu un protocole de restructuration destiné à lui permettre d'assurer ses besoins de financement après une activité 'fortement dégradée' au deuxième trimestre.



En fin d'après-midi, le titre du groupe familial spécialisé dans les prestations de services informatiques dévissait de plus de 52% dans des volumes importants.



L'accord a été conclu avec ses principaux actionnaires, Law Informatique, Christian Aumard et Romain Aumard, ainsi qu'un nouvel investisseur, Eekem Group, un cabinet de conseil en transformation numérique qui réalisera les apports de fonds.



L'objectif est de sécuriser les liquidités nécessaires et d'assurer la pérennité de l'entreprise, en réduisant son endettement et en renforçant ses capitaux propres.



Dans un communiqué, UTI explique avoir dû faire face à une performance moindre qu'envisagée au cours du premier trimestre avec une forte détérioration au deuxième trimestre dans le contexte économique et politique actuel.



Eekem Group deviendrait, à l'issue des opérations envisagées et avant dépôt d'un projet d'offre, l'actionnaire de contrôle d'UTI, avec une participation de 57,9% qui atteindrait 81% suite à l'acquisition de la participation de Law Informatique.



Dans le détail, Eekem a immédiatement apporté en compte courant un montant d'un million d'euros et s'est en outre engagé, si cela devait s'avérer nécessaire, d'injecter 500.000 euros additionnels à différentes échéances.



UTI prévoir par ailleurs de convoquer, cet automne, une assemblée générale mixte des actionnaires appelée à se prononcer sur une augmentation de capital réservée à Eekem d'un montant de 2,5 millions d'euros à un prix par action de 0,20 euro.



La perspective d'une augmentation de capital dilutive pour les actionnaires à un prix décoté pesait mécaniquement sur le cours de Bourse d'UTI Group ce vendredi.





