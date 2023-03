Uti Group réduit sa perte nette en 2022

(AOF) - Uti Group, entreprise de services du numérique dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, a dévoilé ses comptes annuels d'où ressort une perte nette de 114 000 euros contre 330 000 un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant s’établit ainsi à +166 000 euros contre -155 000 en 2021, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de +0,8% contre -0,9% A l'issue de l'exercice 2022, le groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 21,31 millions d'euros, en hausse de 19 %.

Ce niveau de croissance est principalement lié à la montée en puissance de l'activité de Groupement IT, filiale détenue à 100% par Uti Group, qui réalise un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros sur l'exercice 2022.

Malgré les incertitudes économiques mondiales, et un fort attentisme des acteurs économiques, le groupe "dispose de fondamentaux solides lui permettant d'anticiper la poursuite de sa croissance en 2023 et l'amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle".

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.