Usine Dassault Aviation de Mérignac : inauguration du nouveau bâtiment dédié aux études et aux opérations

Saint-Cloud, France, le 21 septembre 2021 – Ce jour, Dassault Aviation a inauguré le nouveau bâtiment de son usine de Mérignac (Nouvelle-Aquitaine). Cet ouvrage est destiné à accueillir des équipes d’étude, de développement et de soutien après-vente pour les activités civiles et militaires de l’entreprise. La construction avait été lancée en mai 2019.

« La généralisation des outils numériques doit aller de pair avec l’approfondissement d’une culture concrète des avions. C’est à partir de cette culture partagée que nous pouvons intégrer efficacement, dès la phase de conception, tous les métiers qui interviennent dans le cycle de vie du produit : industrialisation, achats, fabrication, soutien, explique Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Dans ce but, notre plan de transformation prévoit le transfert à Mérignac, au plus près des avions en production et en service, de certaines activités basées à Saint-Cloud. Sont donc installées dans ce nouveau bâtiment, et dans d’autres plus anciens, des équipes du soutien militaire, du support Falcon, des opérations industrielles, des achats et du bureau d’études. Pour ce dernier, le centre de gravité restera à Saint-Cloud. »

Avec une capacité totale de 26 000 m2, le nouveau bâtiment offre 1 650 postes de travail, 24 espaces collaboratifs modulaires et 9 plateaux projets. Il abrite également un Command Center Falcon, des salles pour bancs systèmes avions, une rue intérieure et un auditorium de 268 places. Les meilleurs standards ont été retenus en matière environnementale : gestion intelligente des éclairages et de l’énergie, panneaux photovoltaïques (1 400 m2), toitures végétalisées, système de récupération de chaleur, distribution électrique intégrée au sol. Par ailleurs, 500 arbres ont été plantés sur le site.

Présidée par Eric Trappier, avec à ses côtés Hugues Chambonnière, directeur de l’établissement de Mérignac, la cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, et de nombreux élus, notamment le président de la région, Alain Rousset, et le président de Bordeaux Métropole et maire de Mérignac, Alain Anziani. Des représentants des armées, de l’écosystème aéronautique aquitain et des médias assistaient également à l’événement.

