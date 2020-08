Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA2020-Biden pourrait annoncer ce mardi le nom qui figurera sur son ticket Reuters • 11/08/2020 à 22:11









(Ajoute source indépendante, détails) WASHINGTON, 11 août (Reuters) - Joe Biden a choisi qui serait sa colistière en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain et pourrait officialiser son choix mardi, selon une source proche du dossier. Les candidats encore en lice ont été informés de la décision de Joe Biden, d'après cette même source. Un porte-parole de la campagne Biden n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. L'ancien vice-président de Barack Obama, s'est engagé à prendre une femme comme colistière. Plusieurs responsables noires figuraient sur sa liste resserrée, comme la sénatrice de Californie Kamala Harris, ou l'ancienne conseillère à la sécurité nationale Susan Rice. La représentante Karen Brass a quant à elle été informée qu'elle ne serait pas choisie, a dit CNN. (Lisa Lambert et Timothy Ahmann; version française Nicolas Delame)

