USA-Vulcan échoue à placer des satellites d'Amazon en orbite

Le lanceur Vulcan appartenant à United Launch Alliance (ULA), la coentreprise regroupant Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N , n'est pas parvenu dimanche à placer en orbite les 40 satellites destinés à la division d'internet haut débit en orbite basse (LEO) d'Amazon AMZN.O .

Vulcan a subi une anomalie environ 10 minutes après le décollage, perdant les satellites qu'il transportait. La cause de cet échec, le premier pour cette société de lancement en 20 ans d'existence, n'a pas été identifiée dans l'immédiat.

ULA a pour ambition de procéder à un rythme régulier de lancements pour la constellation en plein essor d'internet par satellite d'Amazon.

"D'après les données reçues par notre directeur de lancement, nous confirmons que le lanceur Vulcan, lancé depuis le Space Launch Complex 41, a subi une anomalie 10 minutes après le début du vol et n'a pas réussi à mettre en orbite la mission d'Amazon", a écrit ULA dans un communiqué.

"Chaque vol génère des données, et chaque vol nous apprend quelque chose. L'anomalie venant tout juste de se produire, nous ne disposons pas encore de données spécifiques permettant de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui", poursuit le communiqué.

(Reportage Joey Roulette; version française Claude Chendjou)