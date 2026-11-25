Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont bondi de 14,2% à 701 000 en rythme annualisé en octobre par rapport au mois précédent, selon les données du département du Commerce, alors que les économistes ne les attendaient en moyenne qu'à 650 000.

Le stock de logements disponibles à la vente s'est, quant à lui, tassé de 1,5% à 470 000 à fin octobre, représentant ainsi huit mois de ventes au rythme d'écoulement actuel, contre 9,3 mois en septembre. Le prix de vente médian est resté quasi stable (-0,3%) à 391 300 USD.