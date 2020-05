Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Veto de Trump à un texte limitant sa capacité à faire la guerre à l'Iran Reuters • 07/05/2020 à 02:18









WASHINGTON, 7 mai (Reuters) - Donald Trump a opposé mercredi son veto à un projet de loi adopté par le Congrès américain qui avait pour but de limiter la capacité du président des Etats-Unis à déclencher une guerre avec l'Iran, sur fond d'inquiétudes qu'un conflit armé éclate entre les deux pays. "Ce fut une résolution vraiment insultante, introduite par les démocrates dans le cadre d'une stratégie pour remporter l'élection du 3 novembre en divisant le Parti républicain", a déclaré Donald Trump, qui mène depuis deux ans une campagne de "pression maximale" contre Téhéran. "Les rares républicains qui ont voté en faveur sont tombés dans leur jeu", a-t-il ajouté dans un communiqué relayé par la Maison blanche. Le Sénat, où les pairs républicains de Trump sont majoritaires, devrait organiser un vote, peut-être dès jeudi, sur l'annulation du veto présidentiel. Une poignée d'élus républicains du Sénat et de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, se sont prononcés en faveur du texte lors de son vote plus tôt cette année. Il est toutefois peu probable que soit réunie la majorité des deux tiers nécessaire au Congrès pour annuler le veto présidentiel. (Eric Beech et Patricia Zengerle; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.