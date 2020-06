Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Veillée à Minneapolis en hommage à George Floyd Reuters • 04/06/2020 à 03:14









MINNEAPOLIS, Minnesota, 4 juin (Reuters) - Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour une veillée mercredi à Minneapolis, dans le Minnesota, dans la rue où George Floyd a été interpellé la semaine dernière par la police de la ville, une intervention à l'issue de laquelle l'homme noir âgé de 46 ans a trouvé la mort. Certaines personnes ont levé la main en hommage à Floyd, devenu le nouveau symbole des violences policières contre la communauté afro-américaine, tandis que d'autres participants à la veillée étaient en larmes. Les manifestations organisées à travers les Etats-Unis dans la journée se sont globalement déroulées dans le calme, les heurts entre contestataires et forces de l'ordre se faisant plus rares, alors que la soirée de mardi avait de nouveau donné lieu à des incidents. Aux yeux des autorités et de certains organisateurs du mouvement de contestation, la plupart des débordements sont le fait d'agitateurs externes et d'éléments criminels cherchant à tirer profit de la situation. Les charges contre le désormais ex-policier à l'origine de la mort de Floyd ont été requalifiées mercredi par la justice américaine, qui a inculpé Derek Chauvin de meurtre au second degré. Dans la capitale fédérale Washington, des manifestants ont de nouveau défilé dans le centre-ville en chantant "pas de justice, pas de paix" et "les vies noires comptent" ("black lives matter"). (Brendan O'Brien, avec Nathan Layne, Rich McKay, Lisa Lambert; version française Jean Terzian)

