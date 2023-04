USA: une responsable de la Fed alerte sur une inflation "généralisée"

Une gouverneure de la banque centrale américaine (Fed), Lisa Cook, a alerté vendredi sur une inflation "généralisée dans l'économie" aux Etats-Unis, et souligné que le chemin vers une hausse des prix faible et stable pourrait être long et connaître des soubresauts.

Les différentes mesures permettant de calculer l'inflation "ont dépassé leurs sommets mais restent élevées, ce qui suggère que l'inflation s'est généralisée dans l'économie", a déclaré Lisa Cook dans un discours à l'Université Georgetown, à Washington.

L'inflation aux Etats-Unis a ralenti à 5% sur un an en mars, au plus bas depuis presque deux ans, selon l'indice CPI publié la semaine dernière. Un chiffre toujours trop élevé par rapport à l'objectif de 2% de la Fed.

L'institution privilégie une autre mesure, l'indice PCE, dont les chiffres pour mars seront publiés le 28 avril. La gouverneure anticipe un chiffre légèrement supérieur à 4%.

"La grande question, cependant, est de savoir si, et à quelle vitesse, l'inflation poursuivra sa trajectoire à la baisse vers notre objectif de 2%", a-t-elle poursuivi.

"Jusqu'à présent, la majeure partie de la baisse a été due à la modération des prix de l'énergie", a-t-elle précisé, ajoutant que "le chemin du retour vers notre objectif d'inflation faible et stable pourrait être long et probablement inégal et cahoteux".

Pour juguler l'inflation, la Fed relève son taux directeur depuis le mois de mars, ce qui pousse les banques commerciales à proposer à leurs clients des crédits à des taux plus élevés, afin de faire ralentir la consommation et in fine, de desserrer la pression sur les prix.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 2 et 3 mai. Les taux se situent actuellement dans une fourchette de 4,75 à 5,00%, au plus haut depuis 2007, et la majeure partie des acteurs du marché table sur une nouvelle hausse d'un quart de point, selon l'évaluation de CME Group.

Les effets cumulés des hausses de taux déjà effectuées et du resserrement des conditions de crédit lié à la récente crise du secteur bancaire, seront regardés par les responsables de la puissante Réserve fédérale.

"Si le resserrement des conditions de financement perturbe beaucoup l'économie, la trajectoire appropriée du taux des fonds fédéraux pourrait être inférieure à ce qu'elle serait en leur absence", a ainsi détaillé Lisa Cook.

"Mais si les données montrent une vigueur continue de l'économie et une désinflation plus lente, nous aurons peut-être encore du travail à faire, a-t-elle nuancé.

