Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Une récession probable mais le virus dicte le tempo-Powell (Fed) Reuters • 26/03/2020 à 12:56









WASHINGTON, 26 mars (Reuters) - Les Etats-Unis "pourraient bien être en récession" mais la priorité est de contrôler la propagation de l'épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi le président de la Réserve fédérale. "Nous ne sommes pas experts en pandémie", a dit Jerome Powell lors d'une interview accordée à NBC. "Nous avons tendance à écouter les experts et le docteur Fauci a dit en substance que le virus allait dicter le calendrier, ce qui me paraît juste", a-t-il ajouté en faisant référence à Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des maladies infectieuses, en pointe dans la lutte contre l'épidémie aux Etats-Unis. "L'ordre des choses est de faire en sorte que le virus soit sous contrôle avant de faire reprendre l'activité économique", a ajouté Jerome Powell. (Howard Schneider, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.