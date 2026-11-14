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USA-Une panne de communications cloue les avions au sol
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 01:16

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par David Shepardson, Doyinsola Oladipo et Rajesh Kumar Singh

L'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a décidé vendredi d'interdire le décollage de tous les avions aux Etats-Unis après qu'une panne de communication a affecté les centres de contrôle du trafic aérien.

Cette décision a provoqué le chaos dans les aéroports du pays, alors que plus de 1.000 vols ont été annulés et près de 10.000 autres, retardés, selon le site FlightAware. Des milliers d'avions en vol ont toutefois pu atterrir.

Des annulations de vols ont été décidées au Canada et en Europe en raison de la panne.

Le département de la Sécurité intérieure a déclaré que rien n'indiquait que la panne fût due à une cyberattaque, et que toutes les causes possibles étaient examinées, dont une liée à un nouveau système de contrôle du trafic aérien basé sur l'intelligence artificielle (IA).

Les compagnies aériennes ont déclaré que la FAA n'avait pas encore indiqué quand l'interdiction de décoller serait levée, mais que les problèmes de communications semblaient s'améliorer dans certains endroits.

(avec Jasper Ward, Dan Catchpole et Chris Sanders, rédigé par Joe Brock; version française Camille Raynaud)

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