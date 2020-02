Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Une investiture de Sanders serait catastrophique, disent ses rivaux Reuters • 26/02/2020 à 07:40









(Actualisé tout du long) par Jarrett Renshaw et Trevor Hunnicutt CHARLESTON, Caroline du Sud, 26 février (Reuters) - Les candidats à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine ont multiplié les attaques contre Bernie Sanders lors d'un débat exalté mardi en Caroline du Sud, prévenant qu'une nomination du sénateur socialiste serait une "catastrophe" qui provoquerait la perte du scrutin de novembre. Au cours d'un débat qui a donné lieu à plusieurs moments de cacophonie, et durant lequel les candidats ont souvent ignoré la limitation du temps de parole, les adversaires de Bernie Sanders ont affiché un front commun pour décrire sa potentielle investiture comme un choix risqué. "Bernie s'inclinera face à Donald Trump, et Donald Trump et la Chambre des représentants et le Sénat et les chambres de certains Etats passeront tous au rouge (la couleur du Parti républicain, NDLR)", a déclaré Michael Bloomberg, qualifiant ce scénario de "catastrophe". Le modéré Pete Buttigieg a critiqué Bernie Sanders pour les estimations évolutives du coût de mesures qu'il propose, comme l'assurance-santé financée par le gouvernement, et a prévenu que l'investiture de l'actuel favori des sondages provoquerait le chaos. "Je peux vous dire exactement par quoi cela va se traduire: quatre années de plus de Donald Trump", a dit l'ancien maire de South Bend, dans l'Indiana. "Si vous pensez que les quatre dernières années ont été chaotiques, faites de discordes, toxiques, fatigantes, imaginez passer l'essentiel de 2020 avec un duel Bernie Sanders-Donald Trump." Devant les critiques nourries de ses rivaux, Sanders a globalement réussi à garder la face. Il a défendu sa vision de l'assurance-maladie et déclaré que les réformes économiques et sociales qu'il souhaite mettre en place bénéficient du soutien du peuple américain. "Si vous voulez battre Trump, vous allez avoir besoin d'un mouvement populaire sans précédent composé d'afro-américains et de latino, d'amérindiens et d'asiatiques qui se battent pour la justice. Voilà la base de notre mouvement", a dit Sanders, qui a accentué son avance dans les intentions de vote avec de plus de dix points de pourcentage sur ses premiers rivaux, selon un sondage Reuters/Ipsos publié mardi avant le débat. DERNIER DÉBAT AVANT LE "SUPER TUESDAY" La pression était forte pour l'ensemble des candidats mardi soir à Charleston, alors qu'il s'agissait du dernier débat organisé avant la primaire de Caroline du Sud samedi et le "Super Tuesday" le 3 mars. Joe Biden, longtemps considéré comme le favori pour l'investiture du Parti démocrate, doit arriver en tête en Caroline du Sud, quatrième étape des primaires, pour préserver ses chances de victoire. Michael Bloomberg, apparu en difficulté la semaine dernière pour sa première participation à un débat télévisé, s'est montré plus adroit et plus agressif. Après s'être défendu d'avoir tenu dans le passé des propos sexistes, il a mis en avant le soutien financier apporté à plusieurs candidats démocrates pour les "midterms" de 2018 et s'en est pris à Bernie Sanders. Bloomberg a fait référence à des informations de presse selon lesquelles des responsables du renseignement américain ont déclaré à des parlementaires que la Russie tentait d'interférer dans le processus électoral pour favoriser l'investiture de Sanders. "Vladimir Poutine pense que Donald Trump doit être président des Etats-Unis, et c'est pourquoi la Russie vous aide à être élu, pour que vous perdiez contre lui", a dit le milliardaire à son rival. VOIR AUSSI Le tableau de bord de la campagne présidentielle américaine (version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)

