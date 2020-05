Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Une citerne roule vers la foule sur une autoroute de Minneapolis Reuters • 01/06/2020 à 02:38









MINNEAPOLIS, Minnesota, 1er juin (Reuters) - Un camion-citerne a roulé vers des manifestants sur une autoroute de Minneapolis, dans l'Etat du Minnesota, sans faire de blessé, a constaté un journaliste de Reuters. Le chauffeur du véhicule a été violenté par des contestataires après être sorti du véhicule. Ces manifestants protestaient contre la mort de George Floyd, un homme afro-américain brutalement interpellé à Minneapolis la semaine dernière, qui a provoqué un vaste mouvement contestataire à travers les Etats-Unis. (Go Nakamura; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.