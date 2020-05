Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Une citerne roule vers la foule sur une autoroute de Minneapolis Reuters • 01/06/2020 à 03:41









(Actualisé avec précisions, éléments supplémentaires; production photo/TV à disposition) MINNEAPOLIS, Minnesota, 1er juin (Reuters) - Un camion-citerne a roulé dimanche vers des manifestants sur une autoroute fermée de Minneapolis, dans le Minnesota, dans un climat de tensions aux Etats-Unis après la mort la semaine dernière d'un homme afro-américain lors de son interpellation par la police de Minneapolis. Aucun manifestant ne semble avoir été touché par le camion-citerne, qui s'est avancé vers la foule en klaxonnant. L'autoroute 35 était à ce moment-là fermée à la circulation. Le chauffeur a été sorti de force du véhicule et violenté par des manifestants, a constaté un journaliste de Reuters. Il a ensuite été placé en détention par la police de Minneapolis. Il s'agit du dernier épisode en date de troubles aux Etats-Unis, alors que le mouvement qui a commencé par des manifestations pacifiques après le décès de George Floyd s'est transformé en vague contestataire émaillée d'émeutes et de pillages violemment réprimés par la police. Des dizaines de villes américaines se préparaient à une nouvelle nuit de violences, en dépit des couvre-feux instaurés dans plusieurs grandes métropoles comme Los Angeles, Atlanta, Philadelphie ou Denver. Le district de Columbia, où se situe la capitale Washington, a imposé dimanche un couvre-feu suite à deux nuits consécutives de heurts entre contestataires et forces de l'ordre près de la Maison blanche. (Brendan O'Brien, Go Nakamura; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.