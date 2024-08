Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: un rapport sur l'inflation 'en demi-teinte' selon LOIM information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 16:28









(CercleFinance.com) - Les chiffres de l'inflation américaine meilleurs que prévu publiés ce mercredi font en fait apparaître une situation 'en demi-teinte', à en croire les équipes de Lombard Odier Asset Management.



Si la branche de gestion d'actifs de la banque suisse salue la déflation observée au niveau des prix des biens, ses analystes jugent que l'évolution de ceux des services brosse un tableau 'complexe' et difficile à évaluer pour la Réserve fédérale.



'Bien que la dynamique actuelle montre une amélioration par rapport à la même période il y a 12 mois, l'inflation des services reste sur une trajectoire supérieure à 3%, indiquant des pressions inflationnistes persistantes dans le secteur des services', souligne Florian Ielpo, le responsable de la recherche macroéconomique chez LOIM.



Du point de vue du professionnel, ces données ne sont pas forcément suffisantes pour justifier un ajustement 'agressif' de la politique monétaire de la Fed le mois prochain.



'Si une baisse des taux en septembre semble justifiée, la décision d'une baisse plus importante de 50 points de base reste un point d'interrogation en l'absence de risques systémiques majeurs', juge Florian Ielpo.



L'économiste rappelle cependant que ces données viennent s'ajouter aux récents signaux allant dans le sens d'une décélération du marché de l'emploi indiquant que les États-Unis connaissent actuellement un ralentissement économique.





