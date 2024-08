Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA: un marché du travail 'préoccupant' (Commerzbank) information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 16:04









(CercleFinance.com) - Réagissant au rapport sur l'emploi, Commerzbank juge le marché du travail américain 'préoccupant', avec seulement 114.000 nouveaux emplois créés en juillet et un taux de chômage qui a continué à grimper de manière significative pour atteindre 4,3%.



La baisse des créations d'emplois non agricoles s'est donc accélérée en juillet bien davantage que prévu, après les 216.000 de mai et les 179.000 pour juin, des nombres d'ailleurs révisés en baisse par rapport à leurs estimations précédentes.



'Dans le même temps, les salaires augmentent plus lentement', pointe cependant la banque allemande, alors que le revenu horaire moyen n'a augmenté qu'à un rythme annuel de 3,6% le mois dernier, contre 3,9% en juin.



Selon Commerzbank, ceci 'suggère que la Réserve fédérale se concentrera désormais davantage sur son mandat en matière d'emploi que sur la cible d'inflation', et conforte donc le scénario d'une première baisse de taux directeurs en septembre.





