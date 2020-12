Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Un groupe bipartite propose un plan économique de $908 mds Reuters • 01/12/2020 à 17:14









WASHINGTON, 1er décembre (Reuters) - Un groupe de parlementaires républicains et démocrates des deux chambres du Congrès des Etats-Unis a présenté mardi un plan de soutien à l'économie américaine de 908 milliards de dollars (754 milliards d'euros) face à la crise du coronavirus. Ce plan prévoit notamment 228 milliards de dollars supplémentaires pour les dispositifs de chômage partiel dans l'hôtellerie, la restauration et les petites entreprises. Les collectivités et administrations locales, jusqu'au niveau des Etats, recevraient une aide directe dans le cadre de ce projet bipartite. Le sénateur républicain Mitt Romney a déclaré que 560 milliards de dollars seraient des financements redirigés émanant du plan massif de soutien à l'économie adopté en mars. L'administration Trump et la majorité démocrate à la Chambre des représentants ne sont pas parvenus à s'entendre sur un nouveau plan d'aide avant l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis, remportée par le démocrate Joe Biden face au président sortant. Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, et la présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi, doivent reprendre contact ce mardi. (Richard Cowan, Doina Chiacu, Patricia Zengerle version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

