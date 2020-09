Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Un employé de la Maison blanche positif au coronavirus, dit Trump Reuters • 17/09/2020 à 01:08









WASHINGTON, 17 septembre (Reuters) - Donald Trump a déclaré mercredi qu'un employé de la Maison blanche avait été testé positif au coronavirus mais que cette personne ne s'était jamais trouvée "près" de lui. "Ce n'est pas une personne à laquelle j'étais associé", a dit le président américain lors d'une conférence de presse. S'exprimant elle aussi devant les journalistes, la porte-parole de la Maison blanche Kayleigh McEnany a assuré que le cas confirmé de contamination n'avait "pas affecté" l'événement organisé la veille pour la signature d'accords entre Israël, les Emirats arabes unis et Bahreïn, pour lequel étaient présents le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et des ministres des deux pays du Golfe. (Alexandra Alper et Andrea Shalal; version française Jean Terzian)

