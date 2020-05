Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Un candidat soutenu par Trump en tête d'un scrutin en Californie Reuters • 13/05/2020 à 05:54









WASHINGTON, 13 mai (Reuters) - Le Parti républicain est en passe d'atteindre son objectif de récupérer un siège au Congrès américain alors que Mike Garcia, un ancien pilote de la marine soutenu par le président Donald Trump, est donné en tête d'une élection partielle en Californie, a rapporté mardi soir le New York Times. Après dépouillement des bulletins dans 76% des circonscriptions, a indiqué le journal, Mike Garcia était donné vainqueur du scrutin dans un district au nord de Los Angeles devant la candidate démocrate Christy Smith, avec 55,7% des voix contre 44,3%. Le siège est vacant depuis que la démocrate Katie Hill a démissionné après un scandale à caractère sexuel. Élue en 2018, elle fut la première démocrate à occuper le siège du 25e district depuis un quart de siècle. La tenue du scrutin a été compliquée par la crise sanitaire liée au coronavirus, qui devrait avoir poussé de nombreux électeurs à transmettre leur vote par voie postale. Si elle venait à être confirmée, la victoire de Garcia ne serait pas suffisante pour déposséder le Parti démocrate de la majorité à la Chambre des représentants, mais elle pourrait galvaniser les républicains, lesquels craignent que la crise sanitaire et ses effets économiques nuisent aux chances de réélection de Donald Trump en novembre prochain. Une autre élection partielle se tenait dans le Wisconsin, où le sénateur républicain Tom Tiffany, qui avait l'appui de Donald Trump, a battu la démocrate Tricia Zunker, selon le New York Times. Ce scrutin faisait suite à la démission du républicain Sean Duffy pour raisons familiales. Les sièges attribués lors de ces élections partielles seront remis en jeu lors des élections au Congrès en novembre prochain. (Susan Cornwell; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.