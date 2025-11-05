 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 104,05
-4,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Un avion-cargo d'UPS s'écrase dans le Kentucky peu après son décollage, quatre morts
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 03:37

(Bilan actualisé, éléments supplémentaires tout du long)

Un avion-cargo gros porteur d'UPS UPS.N s'est écrasé peu après son décollage mardi à Louisville, dans l'Etat américain du Kentucky, prenant feu après avoir percuté le sol et faisant au moins quatre morts et 11 blessés, ont déclaré les autorités locales.

S'exprimant au cours d'un point de presse, le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a dit craindre que le bilan ne s'alourdisse, rapportant que plusieurs personnes ont subi des blessures "très importantes".

Les services de secours continuaient alors de s'affairer pour éteindre l'incendie à proximité de l'aéroport.

D'après UPS, trois membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion, qui contenait suffisamment de carburant pour un vol de plus de huit heures entre Louisville et Honolulu à Hawaï. L'entreprise n'a pour l'heure pas communiqué de bilan.

L'incident s'est produit aux alentours de 17h15 (21h15 GMT), a indiqué l'administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un communiqué. Il est survenu peu après le décollage de l'appareil à l'aéroport international Mohammed Ali de Louisville.

Des images diffusées par la chaîne de télévision locale WLKY, affiliée à CBS, montrent l'accident se produire, avec une aile en feu alors que l'appareil effectuait son ascension. L'avion s'est transformé en boule de feu en percutant le sol.

Plusieurs bâtiments d'une zone industrielle voisine, située près de la piste d'atterrissage, ont pris feu dans la foulée de l'accident.

Une personne au fait de la question, citant des informations selon lesquelles des débris ont été retrouvés sur la piste, a déclaré que les enquêteurs devraient avoir à déterminer si le moteur s'est détaché avant l'accident.

John Cox, expert en sécurité aérienne et pilote, s'est demandé pourquoi un avion disposant de trois moteurs n'a pu rester dans les airs après que l'un de ces moteurs a pris feu.

"C'est un incendie trop important pour un incendie moteur typique", a-t-il dit. "Cet appareil aurait dû voler avec deux moteurs. Il faut déterminer pourquoi cela n'a pas été le cas".

Tous les vols en partance de l'aéroport de Louisville prévus mardi soir ont été annulés, a déclaré un représentant de l'aéroport.

D'après les données de la FAA, l'appareil impliqué dans l'accident est un MD-11 en service depuis 34 ans.

Boeing BA.N , qui a mis fin à la production de MD-11 après être devenu propriétaire du programme dans le cadre de sa fusion avec McDonnell Douglas, a dit s'inquiéter pour la sécurité et le bien-être des personnes affectées par l'incident. Un soutien technique va être apporté à l'enquête, a ajouté l'avionneur dans un communiqué.

Utilisé par UPS depuis 2006, l'avion avait effectué dans la journée un vol entre Louisville et Baltimore avant de revenir dans la ville du Kentucky, selon le site Flightradar24.

C'est à l'aéroport de Louisville que se trouve le Worldport d'UPS, où la firme dirige ses opérations de fret aérien et a installé son principal site mondial de traitement de colis.

L'incident devrait vraisemblablement perturber les livraisons d'UPS et de certains de ses principaux clients, comme Amazon AMZN.O , Walmart WMT.N et le service postal américain. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès d'Amazon et de Walmart.

(Gnaneshwar Rajan à Bangalore, David Shepardson à Washington, Dan Catchpole à Seattle, Chris Thomas et Juby Babu à Mexico; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

AMAZON.COM
249,3200 USD NASDAQ -1,84%
BOEING CO
198,200 USD NYSE -3,12%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
93,270 USD NYSE -0,88%
WALMART
102,310 USD NYSE +0,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le candidat démocrate à la mairie de New York Zohran Mamdani quelques heures avant sa victoire, alors qu'il vote à Astoria, dans le Queens, le 4 novembre 2025 ( AFP / Leonardo Munoz )
    Mamdani, nouvelle bête noire de Trump, élu maire de New York
    information fournie par AFP 05.11.2025 03:39 

    Zohran Mamdani, jeune représentant de la gauche du Parti démocrate et opposant résolu à Donald Trump, a été élu maire de New York au terme du plus suivi des scrutins locaux organisés mardi dans le pays, premier test électoral pour le président américain. L'élu ... Lire la suite

  • Le candidat démocrate à la mairie de New York Zohran Mamdani et son épouse l'illustratrice Rama Duwaji, juste après leur vote à Astoria, dans le Queens, le 4 novembre 2025 ( AFP / Leonardo Munoz )
    Mamdani, opposant résolu de Trump, aux portes de la mairie de New York
    information fournie par AFP 05.11.2025 03:20 

    Un socialiste de 34 ans, Zohran Mamdani, est en position favorable pour remporter la mairie de New York, dans le plus suivi des scrutins locaux qui se tiennent mardi aux Etats-Unis et constituent un premier test électoral pour Donald Trump. La soirée a mal commencé ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève de l'accident aérien près de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky, le 4 novembre 2025 ( AFP / LEANDRO LOZADA )
    Un avion-cargo s'écrase aux Etats-Unis, au moins trois morts et 11 blessés
    information fournie par AFP 05.11.2025 02:28 

    Un avion-cargo s'est écrasé mardi en une boule de feu peu après son décollage de Louisville, dans le centre-est des Etats-Unis, tuant au moins trois personnes et en blessant 11 autres selon le gouverneur du Kentucky. "Nous pensons qu'il y a au moins trois décès. ... Lire la suite

  • Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, le 11 septembre 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Climat: l'Europe prolonge le suspense avant la COP
    information fournie par AFP 05.11.2025 02:18 

    Des heures et des heures de négociations sans fumée blanche. Les Européens n'ont pas encore scellé de compromis sur leur trajectoire climatique et une nouvelle réunion est prévue mercredi matin pour tenter d'arracher un accord avant la COP au Brésil. "Les négociations ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank