USA-Un avion-cargo d'UPS s'écrase dans le Kentucky peu après son décollage, quatre morts

(Bilan actualisé, éléments supplémentaires tout du long)

Un avion-cargo gros porteur d'UPS UPS.N s'est écrasé peu après son décollage mardi à Louisville, dans l'Etat américain du Kentucky, prenant feu après avoir percuté le sol et faisant au moins quatre morts et 11 blessés, ont déclaré les autorités locales.

S'exprimant au cours d'un point de presse, le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a dit craindre que le bilan ne s'alourdisse, rapportant que plusieurs personnes ont subi des blessures "très importantes".

Les services de secours continuaient alors de s'affairer pour éteindre l'incendie à proximité de l'aéroport.

D'après UPS, trois membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion, qui contenait suffisamment de carburant pour un vol de plus de huit heures entre Louisville et Honolulu à Hawaï. L'entreprise n'a pour l'heure pas communiqué de bilan.

L'incident s'est produit aux alentours de 17h15 (21h15 GMT), a indiqué l'administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un communiqué. Il est survenu peu après le décollage de l'appareil à l'aéroport international Mohammed Ali de Louisville.

Des images diffusées par la chaîne de télévision locale WLKY, affiliée à CBS, montrent l'accident se produire, avec une aile en feu alors que l'appareil effectuait son ascension. L'avion s'est transformé en boule de feu en percutant le sol.

Plusieurs bâtiments d'une zone industrielle voisine, située près de la piste d'atterrissage, ont pris feu dans la foulée de l'accident.

Une personne au fait de la question, citant des informations selon lesquelles des débris ont été retrouvés sur la piste, a déclaré que les enquêteurs devraient avoir à déterminer si le moteur s'est détaché avant l'accident.

John Cox, expert en sécurité aérienne et pilote, s'est demandé pourquoi un avion disposant de trois moteurs n'a pu rester dans les airs après que l'un de ces moteurs a pris feu.

"C'est un incendie trop important pour un incendie moteur typique", a-t-il dit. "Cet appareil aurait dû voler avec deux moteurs. Il faut déterminer pourquoi cela n'a pas été le cas".

Tous les vols en partance de l'aéroport de Louisville prévus mardi soir ont été annulés, a déclaré un représentant de l'aéroport.

D'après les données de la FAA, l'appareil impliqué dans l'accident est un MD-11 en service depuis 34 ans.

Boeing BA.N , qui a mis fin à la production de MD-11 après être devenu propriétaire du programme dans le cadre de sa fusion avec McDonnell Douglas, a dit s'inquiéter pour la sécurité et le bien-être des personnes affectées par l'incident. Un soutien technique va être apporté à l'enquête, a ajouté l'avionneur dans un communiqué.

Utilisé par UPS depuis 2006, l'avion avait effectué dans la journée un vol entre Louisville et Baltimore avant de revenir dans la ville du Kentucky, selon le site Flightradar24.

C'est à l'aéroport de Louisville que se trouve le Worldport d'UPS, où la firme dirige ses opérations de fret aérien et a installé son principal site mondial de traitement de colis.

L'incident devrait vraisemblablement perturber les livraisons d'UPS et de certains de ses principaux clients, comme Amazon AMZN.O , Walmart WMT.N et le service postal américain. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès d'Amazon et de Walmart.

(Gnaneshwar Rajan à Bangalore, David Shepardson à Washington, Dan Catchpole à Seattle, Chris Thomas et Juby Babu à Mexico; version française Jean Terzian)