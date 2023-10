USA: un "atterrissage en douceur" après la forte inflation est possible, selon un responsable de la Fed

Faire ralentir l'inflation sans plomber la croissance économique: un "atterrissage en douceur" est possible pour les Etats-Unis, a estimé vendredi un responsable de la banque centrale américaine (Fed), qui s'est par ailleurs dit prêt à relever encore les taux si nécessaire.

"Je crois qu'une politique monétaire résolue, mais patiente, nous permettra d'obtenir l'atterrissage en douceur que nous souhaitons tous pour notre économie", a déclaré le président de l'antenne de Philadelphie de la Fed, Patrick Harker.

Lors de sa dernière réunion, les 19 et 20 septembre, la Fed avait maintenu son principal taux directeur dans la fourchette de 5,25 à 5,50%. Mais avait averti qu'il pourrait être nécessaire de le relever de nouveau d'ici la fin de l'année.

Les minutes de cette réunion ont montré que pour plusieurs responsables de l'institution, la question n'est à présent plus de savoir jusqu'où grimperont les taux - désormais à leur sommet ou presque -, mais combien de temps ils resteront à ce niveau, le plus élevé depuis plus de 20 ans.

"Je ne m'y attends vraiment pas, mais si l'inflation devait rebondir, je sais que je n'hésiterais pas à soutenir de nouvelles hausses de taux, car notre objectif de ramener l'inflation à son objectif n'est tout simplement pas négociable", a ainsi souligné Patrick Harker, qui dispose en 2023 du droit de vote tournant au sein de l'organe de décision de la Fed, le FOMC.

Et quand commenceront-ils à baisser, afin de rendre le crédit plus accessible aux ménages et aux entreprises?

"Je ne vous ai pas dit combien de temps les taux devront rester élevés", a indiqué M. Harker à son auditoire, précisant ne pas être en mesure de le faire, et martelant que les décisions nécessitent de s'appuyer sur les données économiques.

"Je m'attends à ce que les taux restent élevés pendant un certain temps", a-t-il simplement ajouté.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 31 octobre et 1er novembre.

Le président de la Fed de Philadelphie a par ailleurs souligné qu'il est "trop tôt pour connaître l'impact" de la grève en cours chez les trois grands constructeurs automobiles américains, Ford, General Motors et Stellantis, "ainsi que des actions syndicales en cours dans l'industrie du divertissement et ailleurs, sur le PIB ou l'inflation"

"Mais cela se verra dans les données des prochains mois", a-t-il souligné.

jul/juj/eb