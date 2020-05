Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump veut réduire la taxation des salaires, dit Kudlow Reuters • 19/05/2020 à 15:54









WASHINGTON, 19 mai (Reuters) - Donald Trump souhaite une réduction de l'impôt fédéral sur les salaires afin d'atténuer l'impact économique de la pandémie de coronavirus, a déclaré mardi Larry Kudlow, le principal conseiller économique du président américain. "Je sais que le président veut voir les gens qui reprennent le travail obtenir une baisse de 7,6% de leur impôt sur les salaires, pour que leur paie après impôt augmente", a-t-il dit sur la chaîne de télévision Fox Business Network. Parmi les mesures fiscales envisagées pour favoriser la reprise de l'économie après le choc provoqué par les mesures de confinement figurent aussi une suppression temporaire de l'impôt sur les salaires, une exonération des plus-values financières pendant plusieurs années ou encore une déduction fiscale pour les frais professionnels de restauration, a précisé Larry Kudlow. La Maison blanche envisage aussi des mesures visant à inciter les entreprises à rapatrier des activités aux Etats-Unis. "Je suis vague parce que je ne peux pas m'engager", a dit Larry Kudlow à des journalistes à la Maison blanche après son entretien à Fox Business Network. "Je dis juste: voilà ce dont le président a parlé, voilà certains des sujets dont il a parlé." (Marc Angrand)

