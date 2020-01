Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump va nommer Shelton et Waller gouverneurs à la Fed Reuters • 17/01/2020 à 01:06









WASHINGTON, 17 janvier (Reuters) - Le président Donald Trump va choisir les économistes Judy Shelton et Christopher Waller pour occuper les deux postes vacants de gouverneur à la Réserve fédérale américaine (Fed), a déclaré jeudi la Maison blanche. Ces deux nominations devront être approuvées par le Sénat. Donald Trump s'est régulièrement montré très critique à l'encontre de Jerome Powell, qu'il a nommé en 2018 à la présidence de la Fed, et a appelé à une baisse des taux d'intérêts aux Etats-Unis, qu'il juge trop élevés. Les possibles nominations de Judy Shelton et Christopher Waller, dont les noms ont circulé l'an dernier, ont été vues comme une tentative du locataire de la Maison blanche pour donner au comité de politique monétaire de la Fed une orientation qui lui sied mieux. Waller, directeur de recherche à la Réserve fédérale de St. Louis, travaille étroitement avec son président James Bullard, l'un des principaux partisans d'une baisse des temps l'an dernier. Shelton est une ancienne conseillère de campagne de Trump et, après que son nom a circulé l'an dernier pour une possible nomination comme gouverneure à la Fed, a appelé à des taux d'intérêts plus bas et à une plus grande coordination entre la banque centrale et d'autres organes du gouvernement. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

